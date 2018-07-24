إصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس شرق البريج وسط القطاع

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، بإصابة بقنبلة غاز في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين قبالة مخيم العودة في البريج وسط القطاع.

وحسب المصادر، فقد أصيب الطفل بقنبلة غاز في الرأس مباشرة، نقل اثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال: "نفّذت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل هجوما على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات". على حد قوله.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المتظاهرين يف فعاليات مسيرات العودة الكبري على طول الشريط الزائل، واستشهد نحو 145 شهيدًا وأصيب نحو 13.000 آخرين برصاص القناصة الإسرائيليين.