عبده ينفي غرق قارب يُقل غزيين قبالة السواحل الليبية



نفى مصدر حقوقي غرق قارب يُقلّ مهاجرين قبالة السواحل الليبية أو الإيطالية المُطلة على البحر المتوسط مؤخرًا.

وقال الناشط الحقوقي ورئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان سابقًا رامي عبده في تغريدةٍ له على "فيسبوك" إن آخر قارب غرق في البحر المتوسط كان قبل أسبوع مقابل السواحل التركية وتم انتشال جثث 19 شخص وبقي 25 في عداد المفقودين.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا مفاده أن قاربًا غرق في البحر المتوسط وأن على متنه 10 مهاجرين من غزة وأنهم لقوا مصرعهم غرقًا، بينهم أربعة أشقاء من خان يونس، مضيفة أن "الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي".

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى بعد ستة سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، وباتت ممرًا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ويبحر عشرات الآلاف من ليبيا سنويا، سيما من غرب البلاد باتجاه إيطاليا الواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر شمالاً.