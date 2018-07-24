السن ليس حاجزا.. درجة جامعية بعمر 11 عاما

حاجز السن لم يمنع الطفل ويليام ميليس من التخرج من جامعة سان بطرسبرغ، فبينما يدرس أقرانه بالصف السادس حاز صاحب الـ 11 عاما على درجة جامعية في الآداب.

ميليس تخرج من الثانوية العامة منتصف عام 2016 بعمر تسعة أعوام. وتقول رئيسة جامعة سان بطرسبرغ تونجوا ويليامز إن ميليس "طالب لامع ومنفتح ومتعاون".

وأصبح ميليس أصغر طالب يتخرج من جامعة سان بطرسبرغ بولاية فلوريدا.

وينوي الطفل، الذي أجاد الحساب عندما كان عمره عامين حسبما يقول والداه، استكمال دراسته في جامعة جنوب فلوريدا خلال الفترة المقبلة. إذ يستهدف الانتهاء من درجة الدكتوراة عندما يصبح عمره 18 عاما.

وكان ميليس قد نشر عبر "يوتيوب" مقطعا من حفل تخريجه من الثانوية العامة، حيث قدم كلمة الخريجين. ويقول في حديث لشبكة "سي أن أن" إن حلمه هو أن يصبح عالما في الفيزياء الفلكية.

ويضيف "لكل شخص هبة من الله، أنا وهبت المعرفة ... أريد أن أثبت للعالم وجود الله من خلال العلم".