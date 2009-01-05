اتحاد علماء المسلمين يستعد لإعلان الجمعة المقبل يوماً عالمياً لنصرة غزة

فلسطين اليوم- قدس برس

يعتزم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إطلاق دعوة لجعل يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق التاسع من كانون الثاني (يناير)، يوماً عالميا لنصرة غزة في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور إسحق الفرحان، عضو وفد اتحاد العلماء المسلمين الذي يقوم بجولة عربية وإسلامية لبحث سبل الدعم العربي والإسلامي لغزة في وجه العدوان الإسرائيلي ووقف العدوان، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنّ جعل يوم الجمعة المقبل "يوماً عالمياً لنصرة غزة هدفه توحيد الأمة من أجل وقف العدوان على غزة"، كما قال.

وكان وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، قد دشّن زيارة لعدد من الدول العربية والإسلامية بدأها من العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ثم زار المملكة العربية السعودية والتقى فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. ثم زار الوفد سورية والتقى فيها الرئيس بشار الأسد، على أن يزور غداً الثلاثاء الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن يسافر بعدها إلى تركيا للقاء الرئيس التركي عبد الله غل.