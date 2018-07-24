وزير "إسرائيلي": سنحسم المعركة مع حماس في الحرب المقبلة

زعم وزير مواصلات الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" ستحسم المعركة في أي حرب قادمة مع حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير كاتس للحدود بين الأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة.

وقال كاتس وفقاً لموقع المستوطنين "7": "لا يوجد أي سبب ليبقى سكان ما يُسمى "غلاف غزة" يعيشون في ظل دوي صفارات الإنذار، لذلك علينا أن نفعل كل شيء كي لا تطلق بالونات حارقة ولا طائرات ورقية ولا صواريخ نحو "إسرائيل".

يُشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" صعد خلال الفترة الماضية من استهداف المواطنين قرب الحدود الزائلة مع قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين فيما قتلت المقاومة جندي "إسرائيلي" على الحدود جنوب قطاع غزة وأمطرت المستوطنات المحاذية بالقذائف الصاروخية رداً على جرائم الاحتلال.