جامعة القدس تحصد المرتبة الأولى بمسابقة أفضل فيلم توعوي

حصلت جامعة القدس على المرتبة الأولى بين ثلاثة جامعات فلسطينية في مسابقة أفضل فيلم توعوي حول قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء، وذلك من خلال فيلم أنتجه طلبة دائرة الإعلام في الجامعة بعنوان "لا تسكتي"، ضمن مشروع أمان للحماية من الاستغلال الجنسي التي ينفذه مركز الدراسات النسوية.

وتكّون الفريق الفائز من دائرة الإعلام في الجامعة من الطالبين إيهاب الجريري وأنس عاصي، وبإشراف المحاضرة ليلي عباس.

وبيّن الطلبة أن تحقيقهم للمرتبة الأولى في المسابقة لم يكن لولا جهود دائرة الإعلام في الجامعة التي تسخر طاقاتها في سبيل تقديم الأفضل للطلبة وتطوير مهاراتهم العلمية والحياتية من خلال كادر أكاديمي مؤهل في تخصصات الصحافة والإعلام المختلفة.

وتأتي هذه المسابقة كمرحلة أخيرة من مراحل التدريب في مشروع أمان الذي ينفذه مركز الدراسات النسوية بالتعاون مع جامعة القدس، جامعة النجاح، وجامعة فلسطين التقنية خضوري.

ويهدف هذا المشروع لنشر الوعي حول قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء وسبل مكافحته من خلال تنفيذ مجموعة من التدريبات وورشات العمل الهادفة لطلبة هذه الجامعات، يقدّمها خبراء مختصين في هذا المجال، ويكون حصاد المشاركين فيه إنتاج فيلم توعوي يطرح قضايا العنف الجنسي ضد النساء والأطفال.

وتسطر جامعة القدس من خلال إنجازات طلبتها وكادرها، صفحات متتالية من النجاح والتقدم وتحقيق المراكز الأولى في منافسة كبرى الجامعات المحلية والعالمية.