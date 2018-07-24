موظفو الطوارئ بـ"الأونروا" يعتصمون داخل المقر الرئيسي للوكالة في غزة

يواصل العشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، داخل المقر الرئيسي للوكالة غرب مدينة غزة، احتجاجا على إجراءات الوكالة، بوقف وظائفهم وسياسة التقليصات.

وافاد مراسلنا، بأن العشرات من موظفي "الأونروا" يعتصمون داخل المقر الرئيسي "لـلأونروا"، مطالبين إدارة الوكالة بالتراجع عن إجراءاتها ضد موظفي الطوارئ، وتقليص الخدمات، والعمل على إنصافهم، ومساواتهم بباقي موظفي الوكالة.

وكان العشرات من موظفي الوكالة اقتحموا أمس، المقر الرئيسي للوكالة، ومنعوا مدير العمليات، ماتياس شمالي من الخروج من مكتبه، احتجاجا على سياسة التقليصات ووقف وظائف العاملين، إلا أنه تمكن اليوم الخروج من مكتبه، بحماية من مرافقيه، وأمن "الأونروا" العامل في غزة.

وحذر اتحاد موظفي وكالة الغوث، من أن تقليصات تطال وقف رواتب آلاف من الموظفين في كافة المناطق، ووقف كامل المساعدات المقدمة للاجئين.

وأوضح الاتحاد أن شمالي أبلغ الاتحاد بأنه سيتم توزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ الأربعاء المقبل بالاستغناء عن (13%) منهم فورا، و(57%) دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم على البرامج.