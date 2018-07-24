فارس العرب: تنظم مبادرة تعزيز ثقافة اللاعنف

نفذت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية مُبادرة " تعزيز ثقافة اللاعنف وتقبّل الأخرين" ضمن مشروع فوائد ثقافة اللاعنف بالتعاون مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية.

وأوضحت مؤسسة فارس العرب، أن المُبادرة تهدف لخلق جو من التسامح والحِوار البنّاء وتقبل الأخر وذلك عبر تنظيم ثلاثة أيام تدريبية، كان تدريب اليوم الأول عن مهارات الحِوار الفعّال وشخصية المُحاوِر، وفي اليوم الثاني تطرّق الحديث عن أنواع و فن الحِوار والنقاش الجماعي، وفي اليوم الثالث تطرّقنا إلى آليات حل النزاعات وأشكال العنف.

ونظم منسق المبادرة باسم الديراوي رحلة لاطّلاع المشاركين على المناطق الأثرية والثقافية والدينية في غزة، بهدف تعزيز فكرة تقبّل المختلف وثقافته ولمعرفة كيف تم الدمج بين الثقافات والأديان والحضارات المختلفة.

وشملت الرحلة المناطق الأثرية في القطاع وهي "سباط العلمي وقصر الباشا وكنيسة القديس برفينيوس والتي يفصلها عن المسجد فقط جدار، إضافةً إلى مقبرة الزوايدة" وتم النقاش في المناطق الأربعة المختلفة حول تقبل الأخر بعيدًا عن التمييز لكي نكون مثل الأرض احتضنت وتقبلت الجميع.

وشارك في هذه الرحلة السيدة إسراء المغاري "مُدرّسة أطفال"، ونعمة أبو عمرة "صحفية ومراسلة لعدة قنوات ومديرة شركة مضامين للإعلام"، وولاء أبو زايد "ناشطة اجتماعية، وديما البرعي "منسقة باللجنة الدولية للصيب الأحمر"، إذ تحدثن عن تجاربهم في مجال الصحافة والتعليم وكيف تمكنَّ من جعل المُجتمع يتقبلهنّ بدون عنف.

كما شارك العديد من الشباب الذين لديهم خلفيات ثقافية ودينية وعمرية واجتماعية وعلمية مختلفة، إذ تم اختيارهم بناءً على معايير مُختلفة.

وفي نهاية الرحلة تم النقاش بشكل جماعي عن الاختلاف الطبيعي والانطباع الأول وسلبياته وضرورة الإيمان بوجود الأخر وعبر المشاركين عن إيمانهم بمثل هذه المبادرات وأهميتها في نشر الوعي والثقافة المرتبطة باللاعنف.

كما أوصوا بأهمية الاستمرار بمثل هذه الأنشطة والتدريبات وورش العمل وصولاً لشرائح أكبر في المجتمع.