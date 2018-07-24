صحة غزة: الخدمات الصحية ستتعرض للتوقف منتصف أغسطس

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، أن الخدمات الصحية ستتعرض لخطر التوقف عن العمل وتحويل الخدمات بحلول منتصف شهر أغسطس المقبل، بسبب نفاذ مخزون الوقود لدى الصحة.

وبين أشرف أبو مهادي مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة، في مؤتمر عقدته وتابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للوزارة أن عمل مولدات الكهرباء بشكل متواصل يتطلب توفير كميات مناسبة من الوقود لاستمرار إيصال الكهربائي للمستشفيات ومراكز العناية الأولية.

وأشار أبو مهادي، إلى أن الاحتياج الشهري من الوقود يبلغ 450 ألف لتر، فضلاً عن المولدات التي استنفذت عمرها الافتراضي ومن المتوقع خروجها من الخدمة، موضحاً أن أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء المستمرة إحدى الأزمات التي تؤرق العمل الصحي.

وأوضح أن الأزمات التي تعتري العمل الصحي بغزة هي إفرازات لسنوات الحصار "الإسرائيلي" على القطاع.

وشدد أبو مهادي، على أن الوزارة ستواصل العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود، معتبراً أن ذلك لا يُعتبر حل مناسب.

وطالب كافة جهات والمؤسسات الإنسانية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود تضمن عدم دخول الخدمات الصحفية في متاهات صعبة، منوهاً إلى أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني.