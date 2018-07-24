ليبرمان يقرر فتح معبر "كرم أبو سالم" بشكل جزئي ظهر اليوم

قرر وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، فتح معبر "كرم أبو سالم" الساعه 12 ظهراً بشكل جزئي.

وأوضحت مصادر عبرية، أن ليبرمان قرر فتح المعبر لإدخال وقود ومواد غذائية وأدوية.

جاء قرار ليبرمان اليوم بعد أن أعلن بالأمس تأجيل فتح معبر كرم ابو سالم، المقرر فتحه يوم اليوم الثلاثاء.

وكان ليبرمان أعلن الأحد الماضي، ان "إسرائيل" ستقوم بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع اليوم الثلاثاء ، وستزيد مساحة الصيد في حال استمر الهدوء خلال اليومين القادمين، بعد اغلاق دام لأكثر من أسبوع كإجراءات عقابية ضد البالونات الحارقة.

وقال ليبرمان الأحد الماضي خلال زيارة تفقدية لمعبر كرم ابو سالم شرقي مدينة رفح: "ان الهدوء يعني لنا انه لا بالونات ولا صواريخ ولا اطلاق نار صوب جنودنا" .

وأضاف ليبرمان: " أجرينا جلسة لتقييم الوضع حول إدخال البضائع من إسرائيل لقطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ولكن على سكان قطاع غزة ان يعلموا بأنه ان اطلقت بالونات حارقة نحو إسرائيل وتشتعل حرائق ففي قطاع غزة لن تكون الحياة طبيعية أيضا".