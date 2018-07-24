50 قتيلا جراء حرائق غابات متواصلة باليونان

قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء إنها عثرت على جثث متفحمة لـ26 شخصا في باحة منزل في منطقة ماتي شرق العاصمة أثينا في ظل الحرائق الواسعة التي التهمت غابات واسعة.



وجراء العثور على الجثث ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق الكبير إلى 50 قتيلا فضلا عن مئات المصابين في الحرائق المندلعة منذ أكثر من 12 ساعة.



وقال المتحدث الحكومي ديمتريس تساناكوبولوس في بيان بثه التلفزيون: "هذه للأسف أكبر أعداد للمصابين والقتلى. أناس لم يستطيعوا المغادرة وكانوا محاصرين في منازلهم أو سياراتهم".



وأعاقت الرياح الشديدة عمل فرق الإنقاذ والإطفاء بعد محاولتها مكافحة النيران التي حاصرت منازل وسيارات ومنتجعات في مناطق بندلي وماتي ورافينا وفوكاس.



وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن سفنا عسكرية ومدنية وقوارب خفر السواحل اليونانية هرعت لمساعدة مئات الأشخاص الذي اضطروا للهرب باتجاه البحر.