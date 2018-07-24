الضمير تختتم دورة تدريبية متقدمة لمناصرة حقوق الإنسان

اختتمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة دورة تدريبية متقدمة بعنوان "دور حملات المناصرة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، عبر وسائل الإعلام الحديثة".

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير أ. هالة القيشاوي أن الدورة التدريبية هدفت إلى خلق جيل من المدربين من فريق اصدقاء الضمير في مجال حقوق الإنسان وذلك لتمكينهم من المساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها.

وأردفت القيشاوي في الحفل الختامي للدورة التدريبية يجب على المدربين أن يكونوا إضافة أخرى لحركة حقوق الانسان كقادة فاعلين ومؤثرين في مجال حقوق الانسان.

بدوره قال منسق برنامج بناء القدرات أ.على شقورة، انه خلال فترة التدريب قدم أعضاء فريق اصدقاء الضمير عروض تجريبية تمثلت في تطوير خطة مناصرة تم اختيارها من قبل المتدربين بعنوان الحق في الحصول على مياه.

وأكد على انه سيتم الاستفادة المباشرة من مخرجات التدريب باشراك المستفيدين في تنفيذ هذه المبادرة.

ويشار إلى أن الدورة التي عقدتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كانت بالشراكة والتمويل من قبل مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية، نفذت في قاعة متخصصة للتدريب بفندق المتحف شمال قطاع غزة بواقع 30 ساعة تدريبية.

ويذكر أنه تميز التدريب بالدمج بين التدريب النظري والتطبيقات العملية واتاحة المجال أمام اعضاء فريق اصدقاء الضمير لتوظيف المهارات والمعارف المكتسبة في تجريب قدراتهم ومهاراتهم التدريبية والحصول على تغذية راجعة.

ويضاف إلى ذلك استخدام منهجيات ووسائل ونشاطات تفاعلية عززت المشاركة والحوار بين اعضاء الفريق وكيفية استخدام منصات الاعلام الاجتماعي الحديث في مناصرة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا التدريب استكمالاً لتدريب سابق حصل عليه 20 من بين الناشطين والفاعلين في صفوف فريق اصدقاء الضمير في الاسبوع الماضي بعنوان كيف تصبح مدربا في مجال حقوق الانسان TOT.