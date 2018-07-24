صحة غزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة خلال 2017

بعد التدريب على بروتوكولات الولادة المعتمدة:أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة وفيات الأمومة انخفضت خلال العام الماضي (2017) إلى 10.3% بعدما كانت تصل إلى 24.5 في المية ألف ولادة حية في العام 2015.

واعتبر د.عبد الرازق الكرد رئيس لجنة وفيات الأمومة ولجنة البروتوكول بوزارة الصحة بغزة، أن هذه النسبة هي الأفضل بين الدول المجاورة.

وأوضح الكرد، أن وزارته حدثت البروتوكول الخاص بالولادة وعملت على تطويره بالتعاون مع شركائها في مستشفيات القطاع الخاص لتحسين جودة خدمات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة.

و قال بأنه تم وضع عدة معايير منها التعامل مع المريضة منذ استقبالها في قسم الطوارىء حتى ولادتها و تنظيم عملية خروجها ,اضافة الى كيفية انعاش المولود و التعامل معه ,و التعامل مع الامراض الطبية المرافقة للحمل كالسكر و الامراض القلبية و التجلط و الضغط.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يوضح كيفية اعطاء جرعات من العقارات المميعة للدم كالهيبارين و الاكليكسان ,اضافة الى التعامل مع حالات الصرع و التهابات الكبد و نقص المناعة.

ونوه د.الكرد، إلى أنه تم توضيح أليات التعامل مع الولادات عالية الخطورة كحالات تسمم الحمل و انخفاض ضغط الدم والتشنجات، والنزيف قبل الولادة وعلاج حالات الولادة المبكرة, و كيفية استخدام عقارات لتقليل نسبة النزيف للمولود الذى من الممكن ان يكون عرضة لنزيف الدماغ من خلال حقن الام بمادة قبل الولادة لتفادى ذلك.

وتطرق إلى حالات الولادة المقعدية وحالات التوائم و التعامل مع حالات الولادة القيصرية السابقة و حالات الولادة الطارئة و حالات رعاش الحمل ,و حالات عرقلة الولادة لعدم القدرة على توليد كتف المولود.

كما و تضمن البروتوكول اليات التعامل مع حالات سقوط الحبل السرى قبل ولادة الجنين ,و حالات النزيف بعد الولادة و عمليات اعطاء كميات كبيرة من الدم ضمن ضوابط معينة ,الى جانب حالات الصدمة لدى الام نتيجة ضعف عام لديها.

وأضاف د. الكرد، بأنه تم التدريب على حالات الانسداد الرئوي نتيجة حدوث تسرب السائل حول الجنين ,مشيرا الى أنه تم شرح أليات التعامل مع التدخلات الولادية و اعطاء الادوية بالوريد ضمن تعليمات معينة ,و اعطاء جرعة وقائية من المضادات الحيوية لتفادى حدوث التهابات بعد العمليات، علاوةً على كيفية التعامل مع حالات تحريض الولادة ( الطلق الصناعي).

هذا وقامت وزارة الصحة بعقد عدة ورش عمل و دورات تدريبية استهدفت مقدمي خدمات الولادة في القطاعين الحكومي و الخاص للتدريب على هذا البروتوكول و تنفيذه في كافة أقسام الولادة والوصول الى أعلى نسبة لتجويد الخدمة.

ومن المتوقع، أن يتم تنفيذ ثلاث دورات بهذا الخصوص في سبتمبر المقبل من العام الحالي.