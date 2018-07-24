أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ"الأونروا" سيدفع بالمنطقة للتأزم

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في تقديم تمويل إضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية "الأونروا" .

وقال أبو هولي:"إن استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة إلى التأزم يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي اخفق في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا .

ولفت خلال لقائه مع لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى قطاع غزة في مكتبه بدائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة إلى أن دائرته على اتصال دائم مع كل الأطراف المعنية وخاصة الدول العربية المضيفة وإدارة الأونروا للبحث عن حلول لأزمة الأونروا المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وكان اللقاء قد بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذي نزحوا من سوريا إلى قطاع غزة، والأزمة المالية للأونروا وقرارها بخصوص وقف صرف مخصصات بدل الايجار للاجئين الذين نزحوا من سوريا علاوةً على آلية تسجيل النازحين المتواجدين في قطاع غزة الذين يرغبون في العودة إلى سوريا.

ورفض أبو هولي لجوء "الأونروا" إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف بدلات الايجار ووقف عقود عمل لما يقارب 950 موظف يعملون على برنامج الطوارئ داعيا الأونروا الى التحرك للبحث عن اليات جديدة للخروج من ازمتها المالية من خلال حث المانحين برفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم .

وفيما يتعلق بقرار الأونروا بوقف بدل صرف الايجارات للأسر النازحة من سوريا وعد أبو هولي بمتابعة هذا الأمر مع ادارة الأونروا.

واطلع د. ابو هولي لجنة متابعة شؤون اللاجئين النازحين من سوريا الى قطاع غزة على نتائج زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى سوريا ولبنان مشيراً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في موضع اهتمام دائرته واهتمام القيادة الفلسطينية .

وأشار إلى أن عملية تسجيل النازحين من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان وقطاع غزة والذي يرغبون في العودة الى سوريا هي الخطوة الأولى تمهيداً لتسوية أوضاعهم فيما بعد مع الجهات المختصة لتسهيل اجراءات عودتهم .

ورحبت اللجنة بجهود أبو هولي في متابعة أوضاع اللاجئين مؤكدة على أهمية استمرار اللقاءات مع دائرة شؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم ومعالجة مشاكلهم .

وطالبت اللجنة دائرة شؤون اللاجئين مساندتها والتواصل مع الأونروا للعدول عن قرارها بوقف صرف بدل الايجار للعائلات اللاجئة

رفض سياسة التقليصات التي تنتهجها الأونروا للخروج من ازمتها المالية

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ"الأونروا" سيدفع بالمنطقة للتأزم

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في تقديم تمويل إضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية "الأونروا" .

وقال أبو هولي:"إن استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة إلى التأزم يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي اخفق في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا .

ولفت خلال لقائه مع لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى قطاع غزة في مكتبه بدائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة إلى أن دائرته على اتصال دائم مع كل الأطراف المعنية وخاصة الدول العربية المضيفة وإدارة الأونروا للبحث عن حلول لأزمة الأونروا المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وكان اللقاء قد بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذي نزحوا من سوريا إلى قطاع غزة، والأزمة المالية للأونروا وقرارها بخصوص وقف صرف مخصصات بدل الايجار للاجئين الذين نزحوا من سوريا علاوةً على آلية تسجيل النازحين المتواجدين في قطاع غزة الذين يرغبون في العودة إلى سوريا.

ورفض أبو هولي لجوء "الأونروا" إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف بدلات الايجار ووقف عقود عمل لما يقارب 950 موظف يعملون على برنامج الطوارئ داعيا الأونروا الى التحرك للبحث عن اليات جديدة للخروج من ازمتها المالية من خلال حث المانحين برفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم .

وفيما يتعلق بقرار الأونروا بوقف بدل صرف الايجارات للأسر النازحة من سوريا وعد أبو هولي بمتابعة هذا الأمر مع ادارة الأونروا.

واطلع د. ابو هولي لجنة متابعة شؤون اللاجئين النازحين من سوريا الى قطاع غزة على نتائج زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى سوريا ولبنان مشيراً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في موضع اهتمام دائرته واهتمام القيادة الفلسطينية .

وأشار إلى أن عملية تسجيل النازحين من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى لبنان وقطاع غزة والذي يرغبون في العودة الى سوريا هي الخطوة الأولى تمهيداً لتسوية أوضاعهم فيما بعد مع الجهات المختصة لتسهيل اجراءات عودتهم .

ورحبت اللجنة بجهود أبو هولي في متابعة أوضاع اللاجئين مؤكدة على أهمية استمرار اللقاءات مع دائرة شؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم ومعالجة مشاكلهم .

وطالبت اللجنة دائرة شؤون اللاجئين مساندتها والتواصل مع الأونروا للعدول عن قرارها بوقف صرف بدل الايجار للعائلات اللاجئة النازحة من سوريا .

النازحة من سوريا .