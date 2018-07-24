مسؤول أممي يطالب "إسرائيل" بالإفراج عن جميع الأطفال أو محاكمتهم فورا

طالب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، اسرائيل بالإفراج عن جميع الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم او محاكمتهم فورا، خلال اجتماع ليلة أمس في مقر الامم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف إن "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الاداري بحسب آخر الاحصاءات، على اسرائيل فورا ان توجه اليهم اتهامات او تفرج عنهم".

واوضح أن "مئات من الاطفال الفلسطينيين تعتقلهم اسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام الاعتقال الاداري في انتهاك للحقوق الانسانية الاساسية".

وتابع الحسين: "ينبغي أن يكون واضحا أن القانون الدولي لا يجيز اعتقال اطفال الا كحل أخير، سواء بالنسبة الى الاطفال أو الراشدين"، مشددا على أن الاعتقال من دون محاكمة، استنادا الى ادلة تبقى غالبا سرية مع (اصدار) اوامر باعتقال اداري يمكن تمديده الى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب اسرائيل احترامه"، مطالبا ب"وضع حد لهذه الممارسة.

وانتقد "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الانسان من جانب اسرائيل".