الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من اشتعال الحرائق

يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الاربعاء: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.