الاحتلال يفرج عن الأسير علي صبارنة من الخليل

أفادت مؤسسة مهجة الـقدس للـشهداء والأسـرى الـيـوم الاثنين؛ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجت عن الأسير علي أحمد رشيد صبارنة (22 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أحد عشر شهراً.

وأوضحـت أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 20/08/2017؛ وأصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية حكماً بحقه بالسجن (12) شهر وغرامة مالية (3000) شيكل بتهمة إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر علي صبارنة ولد بتاريخ 01/06/1996م؛ وهو أعزب، وسبق أن أمضى عامين في اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب.