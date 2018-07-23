إدارة الأنروا تكشف عن خططها المقبلة بعد اجتماع مع مدير العمليات

أكد رئيس تجمع النقابات المهنية ورئيس اتحاد الموظفين في "أونروا" سابقًا سهيل الهندي أن الاجتماع الذي عقد مع مدير عمليات "أونروا" في غزة ماتياس شمالي "سلبي" ولم يصل لأي نتائج تُذكر.

وأوضح الهندي خلال تصريح له مساء الاثنين أن الاجتماع الذي عقد في غزة بحضور القيادي في حركة (حماس) غازي حمد تمكن من إرسال رسائل عدة إلى المفوض العام لـ"أونروا.

وعن الرسائل التي وجهت للمفوض العام، كشف الهندي بأنها أربع رسائل وهي: الحفاظ على الموظفين الأجانب والحفاظ على المؤسسة واستمرار الخدمات المقدمة للناس في غزة، أما النقطة الرابعة فتتمثل بأحقية الموظفين المتضررين التعبير عن غضبهم بالطرق التي يرونها مناسبة.

واعتبر الهندي أن تجميد القرار من شأنه حقن مشاكل كثيرة ولكن استمرار قرارات "أونروا" بحق الموظفين ستكون صعبة.

وحول الاعتصام في المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أكد بأنه ما زال مستمراً وأن الأمور هناك سلبية جدًا، موضحًا أن المشاركين في الاعتصام أعلنوا نيتهم قضاء الليلة داخل المقر.

وبحسب الهندي فإن عدد المشاركين في الاعتصام قدر عددهم ما بين 200 إلى 300 موظفًا.

وطالب الهندي إدارة "أونروا" بإيقاف كافة الخطوات التي تنوي اتخاذها بحق الموظفين في غزة، والبدء فورًا بالبحث عن آلية عادلة لحل الأزمة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم "أونروا" للوطنية سامي مشعشع أن التحديات التي تواجه وكالة الغوث ستمنعها من تجديد عقود 113 موظفًا على بند الطوارئ وأن عقودهم ستنتهي في آب من العام الجاري.

وأضاف مشعشع في تصريح له أن أونروا ستعمل على نقل حوالي 280 موظفًا وموظفة للعمل بدوام كامل في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها فيما سيتم عرض وظائف بدوام جزئي لما مجموعة 584 موظفًا وموظفة في وظائف قائمة أو تمت مراجعتها.

وعن برامج الأغذية، قال إن: "أونروا" ستوصل تقديم الخدمات لمليون لاجئ في قطاع غزة عن طريق برنامجها الغذائي الطارئ كما ستبقي على تداخلات معينة مثل المال مقابل العمل".

وأكد مشعشع أن "أونروا" ستواصل عمل برنامج الصحة النفسية المجتمعي، ولك بقدرة وتكلفة مخفضة، موضحًا أنه اعتبارًا من أيلول 2018، سيتم إدماج أنشطة الصحة النفسية بشكل كبير في دائرتي الصحة والتعليم بدلا من أن تكون برنامجا قائما بذاته.

وفي الضفة الغربية، أكد مشعشع أنه "أونروا" ستوقف أنشطة المال مقابل العمل اعتبارا من 31 تموز 2018، وستنقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج "أونروا" لشبكة الأمان الاجتماعي – وهو برنامج رئيس من برامج الوكالة نحن مصممون على استمراره.

كما بين أن أنشطة "الكوبونات الغذائية" ستتواصل حتى نهاية عام 2018، حيث سيتم بعده نقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج "أونروا" لشبكة الأمان الاجتماعي.

وسيظل برنامج المعونة الغذائية للمجتمعات البدوية مواصلا عمله حتى نهاية عام 2018، وذلك مع قيام "أونروا" وشريكها برنامج الغذاء العالمي بالعمل بنشاط لتأمين التمويل من أجل استمراره في عام 2019، وفق مشعشع.

كما أن "أونروا" سيتوقف برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية اعتبارا من 31 آب 2018، كما سيتم إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارا من 31 تشرين أول 2018.

وكنتيجة لهذه الاجراءات، فإن حوالي 154 موظفا في الضفة الغربية ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك لن يتم تجديد عقودهم حال انتهاءها، وفق مشعشع.