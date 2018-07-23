أوزيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي لمنتخب ألمانيا

أعلن اللاعب الألماني، ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، أنه لن يلعب للمنتخب الألماني.

وقال أوزيل "إنه بحزن بالغ وبعد تفكير طويل، تسببت فيه الأحداث الأخيرة، لن ألعب مع ألمانيا، على المستوى الدولي مرة أخرى، بسبب شعوري بالإهانة والعنصرية وعدم الاحترام"، حسب رويترز.

وأصدر نجم المنتخب الألماني، مسعود أوزيل، أول تعليق على صورته "المثيرة للجدل" مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان صورة أوزيل، ذو الأصول التركية، مع أردوغان، قبل كأس العالم، قد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل المسؤولين الألمان، حتى أن عددا منهم حمل أردوغان مسؤولية خروج المانشافت المزري من مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن الحكومة الألمانية والتركية يتبادلان الاتهامات والانتقادات السياسية في قضايا عدة.

وكان صورة أوزيل، ذو الأصول التركية، مع أردوغان، قبل كأس العالم، قد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل المسؤولين الألمان، حتى أن عددا منهم حمل أردوغان مسؤولية خروج المانشافت المزري من مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن الحكومة الألمانية والتركية يتبادلان الاتهامات والانتقادات السياسية في قضايا عدة.