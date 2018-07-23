رونالدو يغيب عن أول مواجهة ضد ريال مدريد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، الأحد 22 يوليو/تموز، عن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق المنضم حديثا، عن مباراة السيدة العجوز أمام ريال مدريد "فريقه السابق"، والمقرر لها يوم 5 أغسطس بالكأس الدولية للأبطال المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيواجه فريق السيدة العجوز بايرن ميونخ الألماني الخميس المقبل، ثم يواجه بنفيكا الإيطالي يوم 28 يوليوم، ويختتم منافسات الدورة يوم 5 أغسطس أمام ريال مدريد الإسباني.

وأعلن أليجري المدير الفني ليوفنتوس القائمة التي ضمت 27 لاعبا ليس من بينهم رونالدو المنضم حديثا للسيدة العجوز، كما يغيب أيضا كلا من: البرازيلى دوجلاس كوستا، الكولومبي خوان كوادرادو والأرجنتيني جونزالو هيجواين، بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم روسيا 2018.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو بعقد يمتد إلى 4 مواسم يتقاضى خلاله الدون 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، كارلو بنسوليو، ديل فافيرو.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، بن عطية، ساندرو، كالدارا، بارزالي، كانسيلو، روجاني، بيرواتو،

خط الوسط: بيانتيش، سامي خضيرة، ماركيزيو، إمري تشان، لياندرو فيرنانديز، ماسيك، كاستانوس، ماتيوس بيريرا، أليساندرو دي باردو.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، لوكا كليمينزا، ستيفانو بيلترامي، أندريا فافيلي، نيكولو فاجيولي.