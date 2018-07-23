ليبرمان يقرر تأجيل فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه غداً

بعد جلسة تقييم للوضع الأمني، قرر وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان تأجيل فتح معبر كرم ابو سالم، المقرر فتحه يوم غدٍ الثلاثاء.

و كان وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدر ليبرمان أعلن الاحد الماضي، ان "إسرائيل" ستقوم بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع يوم الثلاثاء القادم، وستزيد مساحة الصيد في حال استمر الهدوء خلال اليومين القادمين، بعد اغلاق دام لأكثر من أسبوع كإجراءات عقابية ضد البالونات الحارقة.

وقال ليبرمان الاحد الماضي خلال زيارة تفقدية لمعبر كرم ابو سالم شرقي مدينة رفح: "ان الهدوء يعني لنا انه لا بالونات ولا صواريخ ولا اطلاق نار صوب جنودنا" .

و قال ليبرمان: " أجرينا جلسة لتقييم الوضع حول إدخال البضائع من إسرائيل لقطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ولكن على سكان قطاع غزة ان يعلموا بأنه ان اطلقت بالونات حارقة نحو إسرائيل وتشتعل حرائق ففي قطاع غزة لن تكون الحياة طبيعية أيضا".