"ناسا" ترصد غيوما غير طبيعية على المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا لغيوم وصفتها الوكالة بـ"غير العادية" وكانت على ارتفاعات عالية في المنطقة الشمالية لكوكب المشتري.

صرحت الوكالة بأنه تم رصد وتصوير هذه الغيوم بمساعدة سفينة الفضاء "جونو"، والتي كانت على ارتفاع 6200 كيلومتر من الطبقات العليا للسحب.

وحاول العلماء لفترة طويلة معرفة سبب الدوامات التي تشكلت داخل حزام الغيوم، وكيفية تشكل مثل هذا النوع من الغيوم.

واستخدمت بيانات تم الحصول عليها من المركبة "جونو"، والتي أظهرت هذه الهياكل السحابية التي وصلت لعمق ثلاثة آلاف كيلومتر في الغلاف الجوي.

يذكر بأن المركبة "جونو" قد تم إطلاقها في 5 أغسطس/آب 2011، لاكتشاف كوكب المشتري ودخلت مداره في يوليو/تموز 2016.

وتشمل مهام البعثة دراسة الحقول الجاذبية والمغناطيسية للكوكب.