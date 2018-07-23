"فيفا" يكشف الثلاثاء المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيتم الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل على مستوى العالم لعام 2018 غدًا الثلاثاء.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإلكتروني، "سيتم الكشف عن هوية المرشحين لجوائز "فيفا" لعام 2018 غداً الثلاثاء، وهي أفضل لاعب ولاعبة وأحسن مدرب ومدربة".

وأضاف "سيتم اختيار المرشحين الـ10 لجائزة أفضل لاعب فى العالم بمعرفة لجنة تضم 13 عضواً، أبرزهم الظاهرة البرازيلية رونالدو والإيطالي أليساندرو نيستا والإيفواري ديدييه دروغبا والسعودي سامي الجابر والبرازيلي ريكاردو كاكا، والإيطالي فابيو كابيلو والألماني لوثار ماتيوس".

وأوضح فيفا في بيانه "يجرى التصويت على اختيار أفضل لاعب فى العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير، ويجرى التصويت بين 24 يوليو/ تموز الجاري والعاشر من أغسطس/ آب المقبل".

وسيتم الإعلان عن هوية الفائزين بتلك الجوائز على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي المحدد له 24 سبتمبر/ أيلول المقبل بلندن