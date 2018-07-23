طوكيو تستعد لاستضافة أنظف أولمبياد في التاريخ

قبل عامين على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 تأمل العاصمة اليابانية في أن تعطي الألعاب الأولمبية الصيفية حافزا لتعزيز الاستدامة البيئية.

وتضع رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي، التي كانت وزيرة للبيئة سابقا، على رأس أولوياتها خلال إدارة العاصمة خفض الانبعاثات ومنع النفايات البلاستيكية.

وقالت كويكي اليوم الاثنين في حدث لإطلاق العد التنازلي قبل عامين على بدء الأولمبياد في 24 يوليو/ تموز 2020 "نود استغلال الألعاب الأولمبية لإظهار نموذجنا أمام العالم كمدينة مستقرة ونهدف لتحقيق ريادة عالمية في مجال البيئة".

وأضافت "على سبيل المثال ستعتمد القرية الأولمبية على طاقة الهيدروجين وهذا سيساهم في هدفنا ببناء مدينة للطاقة الذكية"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابعت "أعلنت طوكيو أيضا عزمها خفض نسبة الانبعاثات حتى تنعدم تماما من 50 % من كل السيارات الجديدة المباعة حتى 2030".

وترغب اللجنة الأولمبية الدولية بشدة في جعل طوكيو 2020 أول ألعاب أولمبية خالية من التبغ.

ومررت طوكيو الشهر الماضي قانونا صارما ضد التدخين سيحظر عمليا التدخين في معظم حانات ومطاعم المدينة قبل الأولمبياد.