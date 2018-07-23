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مفوض أممي: الوضع في غزة هش للغاية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:35 - 23 يوليو 2018
غزة تحت الحصار غزة تحت الحصار
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دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، جميع الأطراف في قطاع غزة و "إسرائيل" إلى ضبط النفس، وعدم الدخول في مواجهة جديدة.

وقال المفوض الأممي، خلال كلمة له في جلسة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في فلسطين اليوم الاثنين، إن " الوضع في قطاع غزة هش للغاية، وأدعو جميع الأطراف لضبط النفس".

وأضاف أن " أوضاع قطاع غزة تولد حرمانا متعدد الأوجه، وينبغي معالجة السبب الجذري لمظاهرات غزة، خاصة وضع المعيشة".

وحول الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أكد المفوض الأممي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة تدمير كبيرة في الضفة الغربية، مشيرا إلى تفاقم أعمال العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين مؤخرا.

وقال المفوض الأممي، إن "مئات الفلسطينيين كانوا ضحية الاعتقال أحيانا بدون تهمة".

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