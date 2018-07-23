الصليب الأحمر يعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر آب المقبل.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 9 آب، و23 للمعتقلين المرضى في مستشفى الرملة، وأسرى "هداريم" و"هشارون" في 13، وفي 27 للمعتقلات الإناث، وسجن الدامون/ كرمل "عتليت" في 15، و"جلبوع" 1(جنين وطوباس)، وشطا في 7، و"جلبوع" 2 في8، وبئر السبع في7.

وأشار إلى أن زيارة نفحة ستكون في 1، وسجن "رامون" في26، وعسقلان في 14، ومجدو المجموعة الأولى في 13، وللقاصرين في27، وفي والمجموعة الثانية في 20، والنقب المجموعة الأولى في8، والمجموعة الثانية في 15، و"عوفر" في 8، وللقاصرين فقط في 20 آب .