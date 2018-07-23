اتحاد المزارعين يعقد ورشة عمل حول السياسات والقوانين الزراعية

نظم اتحاد جمعيات المزارعين وبالتعاون مع مديرية زراعة طولكرم وبلدية طولكرم ورشة عمل حول السياسات والقوانين الزراعية وحق الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية وآلية عمل سوق المواشي والطيور في محافظة طولكرم ومدى تأثير هذه السياسات على تنظيمه.

وتأتي هذه الورشة من ضمن سلسلة ورشات عمل ضمن مشروع دعم حقوق المزارعين في الحماية والتمثيل والممول من مؤسسة مساعدات الشعب النرويجي (NPA).

وقد تحدث رئيس الاتحاد رأفت خندقجي حول موضوع السياسات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي وخص بالذكر قوانين الضرائب والاسترداد الضريبي موضحا اليات عمل الاسترداد والتعويض ومؤكدا عن قطاع الزراعة هو القطاع المحوري والأهم في هذا الوطن وضرورة معرفة المزارعين لحقوقهم.

وأكد المهندس مروان راميني على ضرورة فتح ملفات ضريبية من اجل الاستفادة منها مؤكدا على دور وزارة الزراعة والاتحاد في دعم وإسناد المزارعين.

من جهته، أوضح النقيب علاء عساف الية عمل الضابطة الجمركية والتعامل مع البضائع المهربة والفاسدة.

من جهته شكر السيد مجيب الجلاد اتحاد المزارعين عمل عقد هكذا ورشة مطالبا الجميع الوقوف الى جانب المزارعين وخصوصا القطاع الحيواني.

وقد لاقى هذا الاجتماع ارتياح جميع المزارعين حيث تم الاجابة عن تساؤلاتهم مؤكدين ضرورة استمرار عقد هذه اللقاءات.

وقام الاتحاد بتوزيع مادة توعوية وتدريبية عن موضوع السياسات الناظمة للقطاع الزراعي للمشاركين ولجميع الجمعيات التعاونية الأخرى.