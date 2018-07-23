نتنياهو يشيد بموقف ترامب "الصارم" ضد إيران

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بموقف دونالد ترامب "الصارم" ضد إيران بعد تحذير شديد اللهجة من الرئيس الاميركي للجمهورية الاسلامية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي "أود ان أشيد بالموقف الصارم الذي عبر عنه الرئيس ترامب ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يوم أمس ضد عدائية النظام الإيراني"، مضيفا ان "ايران هي العدو الرئيسي لاسرائيل".

وفي رسالة مباشرة الى روحاني كتب ترامب في تغريدة بالاحرف الكبيرة على تويتر "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

والأحد، حذر الرئيس روحاني ترامب من "اللعب بالنار"، قائلا إن المواجهة مع إيران ستكون "أم المعارك".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ان قال وزير خارجيته بومبيو الاحد في كلمته امام الجالية الايرانية "لسنا خائفين من ان نستهدف النظام على أعلى مستوى"، في اشارة الى العقوبات التي فرضتها واشنطن على آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في ايران.

وضغط نتنياهو بشدة من اجل الغاء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية والذي انسحبت منه الولايات المتحدة منفردة في ايار/مايو.