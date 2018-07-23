الجيش التركي يقتل 11 مسلحاً من حزب "العمال الكردستاني"

أعلن الجيش التركي اليوم الاثنين قتل 11 من مسلحي "منظمة حزب العمال الكردستاني" في غارات جوية داخل البلاد وشمالي العراق خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئاسة الأركان القول في بيان إنه تم تحييدهم في غارات بريف ولايتي هكاري جنوب شرقي البلاد وأرزينجان شرقي البلاد، فضلا عن منطقة أفاشين-باسيان شمالي العراق.

وذكرت أن الغارات جرت اليومين الماضيين في إطار العمليات المتواصلة ضد عناصر المنظمة.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات على مواقع المنظمة منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.