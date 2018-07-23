الاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة وتجمعاً للمواطنين شرق القطاع

استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الإثنين، مجموعة من الشبان بصاروخ شرق جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه نقطتي رصد للمقاومة شرق المغازي بالقرب من السياج الأمني الحدودي وسط القطاع غزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة شرق جباليا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت مرصدًا آخر لفصائل المقاومة بإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال شمال القطاع شرق بلدة بيت حانون.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "طائراته نفّذت هجوما"، مدعيًا أن الهجوم استهدف "خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة" باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948.