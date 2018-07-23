أجهزة السلطة تعتقل صحفياً وتواصل اعتقال آخرين

اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية صحفياً فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني.

وذكرت مصادر محلية، أن جهاز المخابرات العامة اعتقلت الصحفي حذيفة جاموس من بلدة أبوديس بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل المخابرات العامة اعتقال الطالبين في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد السلام كميل وبلال التميمي لليوم الثالث على التوالي، فيما تواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الأسير المحرر يحيى عرفات الحروب لليوم الثاني على التوالي دون توجيه تهمة له.

بدورها، تواصل المخابرات العامة في رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت محمد تركمان منذ يوم الخميس الماضي دون عرضه للمحاكمة.