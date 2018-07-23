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تحديد موعد عيد الأضحى المبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:02 - 23 يوليو 2018
عيدالاضحى عيدالاضحى
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كشف خبراء في علم الفلك عن رؤية هلال شهر ذي الحجة رسميًا، متوقعين أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم 22 أغسطس المقبل.

وتستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وفي حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، ستتعذر رؤية الهلال، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قائلاً: "بناء على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة".

وأضاف الجروان: "الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى فلكياً".

وفي هذا السياق أكد مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أغسطس غير ممكنة.

وتابع: "بالتالي يفترض أن يكون يوم الأحد (الموافق 12 أغسطس) هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى".

لكن عودة، أشار إلى أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بجوانب شرعية أخرى، ولا يمكن حسمه إلا بناء على ما تعلنه الجهات المعنية في حينه.

وأوضح: "من الممكن أن تُقبل بعض الشهادات برؤية الهلال يوم السبت، وعلية يكون يوم الثلاثاء (21 أغسطس) أول أيام عيد الأضحى المبارك".

 

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