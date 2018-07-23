أول رد من الحرس الثوري الإيراني على تصريحات ترامب

رد العميد غلام حسين غيب برور، قائد قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني، على "التحذيرات" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إسنا، عن برور قوله إن "تصريحات ترامب ضد إيران حرب نفسية"، في معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه إيران، عبر موقع تويتر.

ووصف برور رغبة ترامب بالإقدام على خطوة ضد إيران بـ"الخطأ"، وشدد على عدم تراجع طهران عن قيم الثورة.

ورأى أن "الولايات المتحدة لن تتوقف حتى القضاء على إيران"، وتوعد بأن "الشعب والقوات المسلحة سيقاومان الأعداء".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الإيراني حسن روحاني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها ليلة الاثنين على "تويتر": "إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها أحد من قبل سوى قلة عبر التاريخ".

وردَّ الرئيس الإيراني أمس على ترامب بالقول، إن الحرب على إيران ستكون أم الحروب في العالم.