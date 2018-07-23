مدير تمريض المستشفيات يثمن دور الطواقم التمريضية

ثمن بسام مسلم مدير تمريض المستشفيات بوزارة الصحة بغزة جهود الطواقم التمريضية العاملة داخل أقسام العمليات بمبنى الجراحات التخصصي.

وأوضح مسلم أن طاقم التمريض يواصل الليل بالنهار منذ احداث مسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس الماضي لتقدم الرعاية التمريضية للجرحى.

وأضاف، أن طاقم التمريض يساند الطواقم الطبية خلال اجراء العمليات الجراحية لهم والتي وصل عددها ما يقارب من ١٥٠٠ عملية، كما تساند جميع الوفود الطبية التي كانت تصل مستشفيات قطاع غزة للمساهمة في تقديم الرعاية للجرحى .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعمل الطواقم التمريضية في أقسام عمليات المبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي.

كما وأشاد مسلم بدورهم خلال اجراء العمليات العاجلة للمرضى من عمليات استئصال الأورام والقلب المفتوح والكسور التي لا تحتمل التأجيل والتي كان أخرها زراعة الكلي والبالغ عددها 1200 عملية من مجمل التخصصات .

ولفت مسلم الى أن الخبرات التي تمتلكها فرق التمريض هي محلية وطنية ولم يتلقوا أي تدريب خارجي .

من جانبه عبرت الطواقم التمريضية عن سعادتهم بالزيارة واهتمام ادارة التمريض بهم، داعين الي ضرورة زيادة الكادر التمريضي ليناسب حجم العمل وأهمية اشراكهم في دورات دراسية متخصصة خارج القطاع لإكسابهم المزيد من المعرفة والخبرة .

وأكدت علي أنهم باقون لجانب شعبهم يضمدون الجراح ويخففون الألآم دون كلل أو ملل.

هذا ورافقه في الجولة الحكيم أحمد الجبالي ومشرف العمليات الحكيم ناصر حماد ورئيس قسم العمليات الحكيم رامي حمدان، و أ . طارق المحروق من دائرة تمريض المستشفيات.