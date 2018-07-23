حملة اعتقالات تطال 11 مواطناً خلال مداهمات واسعة للضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل فجر اليوم 11 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمالا، واعتقلت أربعة شبان وهم: تامر ياسر دغلس (18 عاما)، ومصطفى أحمد عمر (21 عاما)، وسعيد محمد حجي (25 عاما)، وماهر عطا صلاح (24 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، واعتقلت الشاب أحمد إسماعيل حمايل (23 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وفي قلقيلية، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واعتقلت اسماعيل نضال أبو الشيخ قلقيلية (21 عاما)، ومهدي داود (21 عاما)، ومحمد فريج (25 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة نوبا، وفتشت منازل المواطنين في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود دعيس حرب من بلدة نوبا شمال غرب الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل عرف من أصحابها: الأسير المحرر إلى غزة ناهد الفاخوري، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث ارتقى شهيدا.

فيما أشارت مصادر محلية إلى اعتقال الشابين محمد عدنان أبو عياش 25 عاما، وجمال عماد الصرعاوي 26 عاما، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حملاته المتكررة من مداهمات وتفتيش المنازل واعتقال المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي.