استشهاد طفل وإصابة آخرين خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

استشهد الطفل أركان ثائر مزهر، فجر اليوم الاثنين، وأصيب شابان واعتقل آخران، خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل أركان ثائر حلمي مزهر 15 عاما، بعد إصابته برصاصة إسرائيلية اخترقت صدره وقلبه وخرجت من ظهره في مخيم الدهيشة ببيت لحم، إضافة إلى إصابة شاب برصاصة ( مدخل ومخرج) أسفل ساقه اليسرى.

وأقتحمت قوة من جيش الاحتلال المخيم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث ارتقى شهيدا.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا، إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، وصفت حالتهما بالمستقرة، فيما اعتقل الشابين محمد عدنان أبو عياش 25 عاما، وجمال عماد الصرعاوي 26 عاما، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.





