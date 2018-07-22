‘‘هواوي‘‘ تستبق ‘‘أبل‘‘ و‘‘سامسونج‘‘ بضربة موجعة

استبقت شركة "هواوي" الصينية، إعلان منافستيها "أبل" و"سامسونج" لهواتفهما الجديدة الرائدة، بتوجيه ضربة وصفتها تقارير إخبارية بـ"الموجعة". وكشفت "هواوي" النقاب عن هاتفها الأحدث "هواوي نوفا 3"، الذي ستعرضه رسميًا يوم 18 يوليو في حدث عالمي، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص. ورغم أن الهاتف تم تصنيفه من فئة الهواتف متوسطة السعر، لكنه يتمتع بمواصفات وإمكانيات مذهلة تمكنه من منافسة أقوى أنواع الهواتف الذكية، وهو ما يجعله "ضربة موجعة" لمنافسي "هواوي" الأشهر. وسيأتي "هواوي نوفا 3" بشاشة لمسية بقياس 6.3 بوصة، وبدرجة وضوح 2340×1080 بيكسل، وبمعالج خارق ثماني النواة من نوع "كيرين 970"، المدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي. كما سيتم دعم "هواوي نوفا 3" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية 3750 ميللي أمبير في الساعة، مزود بتقنية الشحن السريع. لكن مفاجأة "هواوي نوفا 3" أنه سيأتي بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابيكسل للأولى و2 ميجابيكسل للثانية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 18 ميجابيكسل للأولى و24 ميجابيكسل للثانية. كما زودت "هواوي" الكاميرات الخاصة بها بتقنيات حصرية، أبرزها تقنية "بروتريه مود" للتعرف على وجه المستخدم، وتقنية "دي كيو إيموجي 3" لتحويل وجه وتعبيرات المستخدم إلى مقاطع كارتونية، وعدد من تقنيات الذكاء الصناعي الأخرى في التصوير. ومن المقرر أن تبدأ "هواوي" في طرح الهاتف الجديد بالأسواق العالمية بداية شهر أغسطس المقبل، ولم تعلن بعد عن سعره الرسمي.