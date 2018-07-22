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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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استخدم الأناناس واليانسون لعلاج الإمساك

  • فلسطين اليوم
  • 23:04 - 22 يوليو 2018
عصير الاناناس مع الينسون عصير الاناناس مع الينسون
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يعانى الكثيرون من مشكلة الإمساك ويمكن علاج هذه المشكلة بطرق طبيعية وباللجوء للطب البديل والأطعمة الطبيعية، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الأناناس واليانسون مع بذور الكتان لعلاج الإمساك، بحسب موقع "Step to health". ويساعد الأناناس واليانسون وبذور الكتان على تحسين عملية الهضم وتطهير المعدة والتخلص من السموم، كما تساعد هذه الوصفة على تحسين عملية التمثيل الغذائى "الميتابوليزم"، وكذلك فعالة ضد القولون العصبى وتعالج الحموضة ومشاكل الإمساك.

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