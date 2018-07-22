الأنروا: سيتم الاستغناء عن 13% من الموظفين على بند الطوارئ

قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، إن مدير الأونروا بغزة ماتياس شمالي أبلغهم، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى ظهر اليوم الأحد بين اتحاد الموظفين مع مدير عمليات الأونروا بغزة شمالي.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي:" من خلال هذه الرسائل سيتم إبلاغ الموظفين على بند الطوارئ بالاستغناء عن 13% منهم فوراً، وما نسبته 57% دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم على البرامج".

وأشارت إلى أن ذلك سيكون حتى نهاية العام الحالي مع عدم وجود أي ضمانات للاستمرار بعد نهاية العام، موضحة أنه سيتم توزيع هذه الرسائل عبر بوابة الموظفين ومن خلال مدراء الدوائر.

وطالب الاتحاد كافة الموظفين المهددين والعاملين على بند الطوارئ بعدم استلام هذه الرسائل، مهيبة بمدراء الدوائر عدم توزيعها على الموظفين كخطوة احتجاجية على هذه القرارات الجائرة.

ودعا الاتحاد رؤساء المناطق بأن يأخذوا دوراً إيجابياً بالتصدي لتلك المجزرة بحق زملائهم الموظفين.

وأكد الاتحاد على موقفه الذي أبلغه لمدير العمليات " بأننا نرفض تلك القرارات وفصل أي موظف أو تحويل عقده لدوام جزئي، وسنتصدى لهذه الكارثة الإنسانية التي تمس الأمن الوظيفي لزملائنا بما فيها من تدمير لهم ولعائلاتهم".

وتابع البيان:" طالبنا إدارة الأونروا ألا ترسل هذه الرسائل، وأن تتعامل بإيجابية مع مقترحات الاتحاد لحل الأزمة والحفاظ على كل الموظفين".

وأكد الاتحاد على جميع العاملين على برنامج موازنة الطوارئ والمهددين بالفصل التواجد في اعتصام غد الاثنين أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحاً في رسالة رفض مطلق لأي قرار سيتخذ بحقهم،

ودعا الاتحاد في بيانه "جميع الزملاء في مكتب غزة الإقليمي للمشاركة في هذا الاعتصام"، آملا ألا يكون دور التقليصات القادم على أي فئة منهم.