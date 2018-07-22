"فلسطين اليوم" توضح تفاصيل وفاة غزيين داخل شقة بالجزائر

قال مصدر أمني في سفارة فلسطين بالجزائر، بأن الشابين الفلسطينيين سليمان الفرا ومحمد البنا قد توفيا جراء تسريب غاز البوتان "غاز الطهي" وليس كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المصدر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الوفاة حدثت قبل يومين وتم اكتشاف الحادثة مساء اليوم الأحد بعد أن اشتم الجيران رائحة غاز منتشرة في المبنى.

وأضاف، أن الشرطة الجزائرية وجدت جثة أحد الشبان قرب الباب، مشيرا إلى أنه حاول فتح الباب لطلب المساعدة، فيما وجد الأخر ملقيا على السرير.

وأشار إلى الشرطة نقلت جثماني الشابين إلى المستشفى للتشريح والوقوف على ملابسات الحادثة.

وأبلغت السفارة الفلسطينية في الجزائر عائلة الفرا في خانيونس جنوب قطاع غزة بوفاة الفلسطينيين سليمان محمد كريم الفرا (33 عاما) والطبيب محمد حميد البنا من قطاع غزة داخل شقة الأول في الجزائر.

وقال شقيق الفرا إن السفارة الفلسطينية في الجزائر أبلغته مساء اليوم الأحد بوفاة شقيقه سليمان وصديقه محمد داخل شقة الأول، وترجح السلطات الجزائرية وفاتهما إما اختناقا من الغاز أو نتيجة ماس كهربائي.

وأضاف الفرا أن شقيقه أكمل قبل أسبوعين دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، وقد زاره صديقه الطبيب محمد البنا قبل 4 أيام حيث يمكث وعائلته في بلجيكا منذ سنوات.

وتابع أن شقيقه كان يستعد للقدوم الى قطاع غزة لإقامة حفل زفافه حيث عقد قرانه قبل أربعة أشهر على فتاة فلسطينية من قطاع غزة.

وأوضح أنهم بانتظار نتائج المشفى الجزائري حول سبب الوفاة، لافتا الى أن السفارة الفلسطينية في الجزائر أبدت استعدادها للتعاون مع العائلة لنقل جثمان نجلها الى قطاع غزة.