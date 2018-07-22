احتجاجًا على اعتقاله الإداري: الأسير أنس شديد يواصل معركة الكرامة

قال عبد المجيد شديد شقيق الأسير أنس إبراهيم عبد المجيد شديد (21 عامًا) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة إن شقيقه يواصل معركة الحرية والكرامة لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأضاف شديد خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية عزلت شقيقه داخل عزل سجن عوفر فور إعلانه دخول الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح أن شقيقه اعتقل في 14 من يونيو 2017 بعد تحرره من اعتقاله الأخير بأسبوعين فقط، وحول إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقه حكمًا بالسجن 6 أشهر داخل أقبيته، وجدد اعتقاله 6 شهور لمرتين متتاليتين.

ولفت إلى أن شقيقه خاض إضراب مفتوح عن الطعام بداية اعتقاله للمطالبة بالخروج من العزل والإفراج عنه؛ وأن الاحتلال حاول أن يكسر إرادة شقيقه وعزيمته بعزله انفرادياً، موضحاً أنه أصغر أسير فلسطيني خاض إضراب عن الطعام وعمره 19 عامًا.

جدير بالذكر أن الأسير شديد أضرب عن الطعام في اعتقاله السابق منذ 25 من سبتمبر 2016، لمدة تجاوزت ال 90 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة خرسا الثانوية للبنين، ولم يتسنى له الالتحاق بالجامعة بسبب ظروف الاعتقال.