حريق هائل يتسبب بأزمة على مدخل العيزرية جنوب القدس

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، داخل مجمع خردة عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن عدداً كبيرا من طواقم الاطفاء الفلسطينية والاسرائيلية تواجدت بالمكان للسيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق بأزمة سير خانقة، بالطريق المؤدية الى العيزرية، والمحاذية لمستوطنة معالي الدوميم، ما دعى سلطات الاحتلال الى فتح بوابة فرعية "طريق كيدار" لمرور السيارات عبرها.

يشار الى ان البوابة التي تم فتحها من قبل سلطات الاحتلال والتي تمر بطريق مستوطنة "كيدار" تم اغلاقها منذ نحو 10 سنوات، ما تسبب بضغط مروري شبه يومي على مدخل بلدة العيزرية الرئيسي.