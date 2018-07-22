ماكرون يواصل الصمت بشأن حادثة حارسه

لم يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن صمته منذ بدء قضية بينالا وتصاعدها لتطرح أخطر أزمة سياسية واجهها منذ انتخابه في أيار/مايو 2017، وسط تصاعد الدعوات من أجل أن يشرح موقفه.

نشأت الأزمة مع الكشف، يوم الأربعاء، عن مقاطع فيديو يظهر فيها أحد المقربين من الرئيس ألكسندر بينالا، يضرب متظاهرين في يوم عيد العمل، وهو يضع شارة الشرطة في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.

ولم يصدر أي إعلان عن قصر الإليزيه حول احتمال صدور توضيح عن الرئيس الذي يفترض أن يخصص نهاية الأسبوع للعمل في باريس أو في مقر لانتيرن الرئاسي في فرساي بضواحي العاصمة.

وقال مصدر مقرب من الحكومة أنه مع التحقيقات التي باشرها القضاء والبرلمان وشرطة قوات الأمن، "يجري العمل على كل المسارات" وبالتالي "ليس من الضروري" أن يصدر موقف علني عن الرئيس "في الوقت الحاضر" بشأن معاونه السابق المحتجز رهن التحقيق على خلفية أعمال العنف التي جرت في الأول من أيار/مايو.

غير أن مصدرا في الغالبية الرئاسية اعتبر أنه "كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، أقله لمحاولة نزع فتيل القضية"، معتبرا أن صمت الرئيس مضر أكثر من "التلفزيونات التي تبث ذلك بشكل متواصل بدون توقف".

وقال نائب من المعارضة "كلما أستمر صمته، أجج ذلك التساؤلات"، فيما رأى آخر أنه "على صعيد إدارة الأزمة، استوفوا كل شروط" الإخفاق.

وصعد كبار المسؤولين السياسيين، الضغط على الرئيس ورأى رئيس حزب "الجمهوريون" لوران فوكييه، أن ألكسندر بينالا "سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون".

وتساءل في حديث لصحيفة لو فيغارو "من كان على علم بالمسألة؟ متى؟ لماذا لم يتم رفع المسألة إلى القضاء؟ لماذا ذهبوا إلى حد استخدام الشرطة لطمس القضية؟ ما هي الأسرار التي يمسك بها بينالا حتى يحظى بمثل هذه الحماية؟".

رأى زعيم "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون، أن القضية "بمستوى ووترغيت"، الفضيحة التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. فيما رأت رئيسة "التجمع الوطني" مارين لوبن، أن في المسألة "أكاذيب من قبل الحكومة، وكذبة عن طريق إخفاء الحقيقية نوعا ما من قبل رئيس الجمهورية، بقدر ما كان في قضية ووترغيت".

وأكدت أن "صمت" الرئيس يحول قضية بينالا إلى "فضيحة دولة".

وقال نيكولا دوبون إينيان للصحافيين "على رئيس الجمهورية واجب مخاطبة الفرنسيين عبر التلفزيون"، معتبرا أن الغالبية "لا تعرف كيف يمكنها أن ترد" لأن ماكرون "تصرف منفردا".

وفي مواجهة ما بات البعض يعتبره "فضيحة دولة"، اتهم المتحدث باسم كتلة نواب "الجمهورية إلى الأمام" جيل لوجاندر المعارضة بـ"استغلال" القضية لأنها "لم تتخط بعد الهزيمة النكراء" التي لحقت بها في الانتخابات التي جرت قبل عام.

وقال لإذاعة "فرانس إنتر" إنه "لن يتم طمس أي شيء" بعدما كان رئيس الوزراء إدوار فيليب أكد أنه "سيتم الرد على جميع الأسئلة" وأن الرد سيكون "واضحا" و"شفافا".

وتعمل الحكومة في الوقت الحاضر على التحضير لجلسات الاستماع المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وخصوصا مثول وزير الداخلية جيرار كولومب أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الاثنين.

ورأى ميلانشون أن "وزير الداخلية فقد اعتباره" و"سيستقيل بالطبع، ولن يكون الوحيد"، فيما أكد فوكييه أن أي استقالة "لن تحجب أنه تم توجيه كل شيء من الإليزيه".

وأثبت ماكرون مرارا منذ توليه الرئاسة أنه لا يحبذ رد الفعل تحت الضغط، ولا سيما الضغوط الإعلامية أو الحزبية.

لكنه طور طريقة تواصله في الأشهر الأخيرة، وبعدما كان كلامه العلني نادرا، بات يتكلم يوتيرة أكبر، ولا سيما خلال تنقلاته.

ورفض أثناء زيارة إلى منطقة دوردونيه، الرد على أسئلة الصحافيين العديدة حول المعلومات التي كشفتها صحيفة "لوموند".

واكتفى بالقول ردا على صحافي سأله إن لم تكن هذه القضية الحقت "وصمة" بالجمهورية، أن "لا شيء قادر على المساس بالجمهورية".