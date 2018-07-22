​الاحتلال منع سفر 34 فلسطينيًا من"الكرامة"



منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 34 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني الأسبوع الماضي بحجة المنع الأمني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية بالضفة في تقرير أسبوعي، أن أكثر من 65 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (32575) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (32023) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأفاد أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (51) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم على اختلاف تقسيماتها.

وأوضح أنه تم التنسيق ل (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف.