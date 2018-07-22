أثارت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن النشطاء وسم (#اغضب_للاقصى) للتعبير عن رفضهم لاستباحة الصهاينة للمسجد الأقصى.

واقتحم أكثر من ألف مستوطن صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، في وقت دعت القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد للتصدي للمقتحمين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى قبل اقتحامات المستوطنين، وشرعت بتنفيذ حملة تمشيط، وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع.

ومنعت قوات الاحتلال دخول مدير التعليم الشرعي في الأوقاف الاسلامية الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول إليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان أثناء احتجاجهم على الاقتحامات، وقيام أحدهم برفع العلم الفلسطيني.

ودعت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" عبر مواقعها الاعلامية والتواصل الاجتماعي أنصارها وجمهور المستوطنين الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين الى شد الرحال، والتوجه الى الاقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.

وكتب الناشط عبد الله فها: "عقيدة استشهد لأجلها الآلاف وسطرت فيها البطولات والتضحيات، ولا يمكن أن تصبح عاصمة للمحتل بمجرد إعلان سياسي متغطرس واستفزازي، وستأتي أجيال ستنتزع حق الأمة انتزاعا بعد التواطؤ والهوان".

وقال رجب النقيب في تغريدة له: " يا حجاج فلسطين سلموا على رسول الله، وأخبروه أن الأقصى يستغيث من ظلم الاحتلال الإسرائيلي".

وفي ذات السياق كتب أدهم أبو سلمية: " الأقصى أمانة ربانية ووصية نبوية وعهدة عمرية. من نصرها نال الشرف، وهو ملك خالص لكل المسلمين".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت أن ما ترتكبه عصابات الشر الاستيطاني من اقتحام لساحات المسجد الأقصى المبارك عدوان خطير، يمس كل مسلم وكل عربي وكل فلسطيني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي: "إن الذين يهرعون لإنقاذ "إسرائيل" من مأزق مسيرات العودة، عليهم أن يدركوا أن ما ترتكبه حكومة الإرهاب "الإسرائيلي" بحق القدس والأقصى لا يمكن أبداً السكوت عنه وأن استمرار العدوان على الأقصى سيؤدي إلى تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان.

وشددت الحركة، على أن ما يجري من اقتحامات يهودية للأقصى يستدعي تحركاً عاجلاً، وأن هدف مواجهة هذه الاقتحامات والتصدي لها، هو هدف يقع في صلب عمل حركة النضال الفلسطيني بكل أشكالها.

اعتقال فتى في الاقصى بسبب رفع علم فلسطين #اغضب_للأقصى pic.twitter.com/z3U8Ztffyo — Ahmad (@AShehade) July 22, 2018

صرخة أم مقدسية: "دنسوا الأقصى..الأقصى بيناديكم..من مين خايفين"؟!

1023 مستوطناً اقتحموا باحات #المسجد_الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال حتى اللحظة، وقوات الاحتلال تعتقل عشرات النشطاء المقدسيين من داخل الأقصى!#اغضب_للأقصى pic.twitter.com/s6blGKOTkb — محمد المدهون (@mohamed_mdn) July 22, 2018

#اغضب_للأقصى وأعلن غضبك للعالم..

اغضب وأخبرهم أنا الأقصى سنثأر pic.twitter.com/IcWSa35Xqi — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 22, 2018

لبسوا ثياب العمل وأحضروا المعدات وهاهم يطالبون ببناء الهيكل..

طلاب لأجل الهيكل يتظاهرون عند باب المغاربة مطالبين بالسماح لهم بإدخال معدات لبناء الهيكل#اغضب_للأقصى #قروب_جزائسطين pic.twitter.com/B6XeDdbu68 — شفيقة (@Chafika2008) July 22, 2018