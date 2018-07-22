وكالة "صفا" تحصل على عضوية اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية

حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" على عضوية اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، لتكون واحدةً من 16 مؤسسة فلسطينية إعلامية ضمن الاتحاد.

ورحب منسق الاتحاد في فلسطين صالح المصري بانضمام وكالة "صفا"، قائلاً إن الانضمام سيتيح الاستفادة من الإمكانيات التي يُوفرها الاتحاد من حيث ورش العمل والمؤتمرات وفرص التدريب والمتابعة الميدانية لآخر المستجدات في المنطقة.

وسلم المصري رئيس تحرير الوكالة ياسر أبو هين في مقرها بمدينة غزة شهادة العضوية وبروتوكول التعاون وميثاق الشرف الإعلامي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بميثاق يحافظ على شرف المهنة وقيمها، والتعامل الحيادي مع الأخبار ومصادرها، وإيلاء الأهمية لقضايا الأمة الإسلامية.

وأكد أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لفلسطين والمؤسسات الإعلامية فيها، ويسعى باستمرار لدعمها وتطويرها وتدريب طواقمها وإصدار الدراسات التي تعزز مكانة فلسطين ومظلوميتها للعالم.

من جانبه، رحب أبو هين بانضمام وكالة صفا للاتحاد، معتبرًا ذلك إضافة نوعية لإنجازات الوكالة التي تعتبر من أهم الوكالات الإعلامية في فلسطين، ومن أهم المصادر الموثوقة لتلقي المعلومات حول الأحداث في المنطقة.

وشكر أبو هين اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على الثقة التي منحها للمؤسسة، لافتًا إلى أن ميثاق الاتحاد القائم على الحيادية والمهنية يتناغم تمامًا مع السياسة العامة والتحريرية لوكالة صفا.

وعبر عن فخره بالاتحاد والعضوية فيه إلى جانب المئات من المؤسسات الإعلامية في العالم وهو ما يتيح الاستفادة من الخبرات وتبادل التعاون في مجال الخدمات الإعلامية.

وأكد أبو هين أهمية إيلاء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية مزيدًا من الاهتمام والدعم والمساعدة في تطويرها مهنيًا ولوجستيًا، لتمكينها من أداء مهامها والقيام بدورها الإعلامي على أكمل وجه، خاصة في مواجهة آلة الدعاية الإسرائيلية وفضح جرائم الاحتلال ونصرة الحق الفلسطيني.