يوتيوب لديه أكثر من 1.9 مليار مستخدم نشط شهريًا

سلطت منصة يوتيوب اليوم الضوء على نموها، ووعدت بتواصل أفضل مع منشئي المحتوى حول اختباراتها وتجاربها، حيث أعلنت سوزان وجسيكي Susan Wojcicki، الرئيسة التنفيذية ليوتيوب عن آخر سلسلة من التحديثات المستمرة للمنصة، والتي ركزت بدورها على أهم خمس أولويات ليوتيوب في عام 2018، وقدمت الشركة بعض التحديثات ذات الصلة بما أعلنت عنه سابقًا خلال مؤتمر VidCon، بما في ذلك أخبار الشراكات الموسعة، لكنها لم توضح بالتفصيل الخطوات الحاسمة التي يجب أن تعتمدها لمعالجة مشكلات المحتوى التي لا تزال تعاني منها المنصة.

وقالت المنصة إن إحدى طرق تحسين التواصل هي عبر قناة Creator Insider، وهي قناة غير رسمية بدأها موظفو يوتيوب، والتي تقدم تحديثات أسبوعية، وتستجيب للمخاوف، وتعطي نظرة أكثر وراء الكواليس حول إطلاق المنتجات، حيث ذكرت أن ميزة عضوية القنوات، المفتوحة حاليًا للقنوات التي لديها أكثر من 100 ألف مشترك، سيتم طرحها للمزيد من منشئي المحتوى في الأشهر القادمة.

وتشترك يوتيوب في الوقت الحالي مع منصة بيع البضائع المخصصة Teespring، والتي تحصل على جزء من عائدات مبيعات البضائع، بينما تحقق منصة يوتيوب عمولة صغيرة، ولم تذكر الشركة أي من منصات بيع البضائع الأخرى التي سوف تنضم إلى البرنامج.

كما ازدادت عمليات وكالة Famebit، التي استحوذت عليها يوتيوب في عام 2016، وهي وكالة تعمل على ربط منشئي المحتوى مع الشركات والعلامات التجارية التي ترغب في رعاية المحتوى، وتقول يوتيوب إن أكثر من نصف القنوات التي تعمل مع Famebitضاعفت إيراداتها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع الاستعداد قريبًا لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمشاهدين على المنصة التسوق لشراء منتجات وتطبيقات وتذاكر من صفحة منشئ المحتوى.

وابتعدت الشركة في حديثها اليوم إلى حد ما عن مشاكل المحتوى، مع تقديمها وعودًا بأن تظل هذه واحدة من أهم أولوياتها، وأنها تشهد نتائج إيجابية، وما تزال الشركة تعاني فيما يتعلق بالمحتوى، حيث تسمح لمن يسيئون معاملة الأطفال بمواصلة تحميل مقاطع فيديو لأطفالهم على يوتيوب، وهذا يعني أن الموقع يحتاج إلى سياسات أكثر صرامة حول الحظر وحول استخدام الأطفال في مقاطع الفيديو.

وسلطت مشاركة يوتيوب اليوم الضوء على مقاييس النمو الأخرى، إذ أشارات إلى أن لديها الآن 1.9 مليار مستخدم نشط شهريًا، وأن المستخدمين يشاهدون كل يوم أكثر من 180 مليون ساعة من يوتيوب بشكل وسطي على شاشات التلفزيون، كما نمت التفاعلات العامة مثل الإعجاب والتعليق والدردشة بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المئة على أساس سنوي، وزاد عدد فيديوهات البث المباشر بمعدل 10 أضاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 60 مليون مستخدم ينقرون على مشاركات علامة تبويب المنتدى أو يتفاعلون معها، وأنها أجابت في عام 2018 على عدد تغريدات أكثر بنسبة 600 في المئة عبر حساباتها الرسمية على منصة التدوين المصغرة تويتر (@TeamYouTube و @YTCreators و @YouTube) بالمقارنة مع عام 2017، وازداد وصولها خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة 30 في المئة.

وأشارت الشركة إلى خطتها لتوسيع القصص إلى أولئك الذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك، بالإضافة إلى إطلاقها أداة جديدة تحمل اسم Copyright Match تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى في العثور على الفيديوهات الخاصة بهم التي تم إعادة رفعها إلى موقع يوتيوب من قبل الآخرين، وميزات تحديد وقت الشاشة، ولوحة تحكم جديدة فيYouTube Studio، والتي سيتم طرحها بـ 76 لغة في الأسبوعين القادمين.