شؤون اللاجئين بالمنظمة تبحث اوضاع اللاجئين في مخيم بعلبك بلبنان

بحث مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض مع رئيس اللجنة الشعبية بمخيم بعلبك خالد عثمان ومسؤول الأمن الوطني في المخيم أبو رمزي بحضور أعضاء اللجنة الشعبية أوضاع اللاجئين في المخيم والمشاكل التي يعاني منها وخاصة مشكلة الكهرباء ووشح مياه الآبار وسبل معالجتها.

وأبلغ فياض رئيس اللجنة الشعبية خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة الشعبية مساء اليوم على هامش زيارته لمخيم بعلبك اهتمام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعليماته بمتابعة احتياجات المخيمات في لبنان ومعالجة كافة الاشكالات التي تواجهها تعزيزا لصمود اللاجئين وتخفيف معاناتهم وتأمين حياة كريمة وامنة لهم.

وتم خلال الاجتماع التطرق الى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعبروا خلال اللقاء عن رفضهم الى لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها خاصة الصحية والتعليمية والاغاثية لما لها من انعكاسات سلبية تزيد من حالة البؤس في حياة اللاجئين داخل المخيمات.

ووعد فياض العمل على حل الاشكاليات التي يعاني منها مخيم بعلبك ومتابعتها مع الجهات الرسمية المختصة في لبنان لحلها في أسرع وقت ممكن.

وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والزيارات للمخيم وتعزيز التنسيق والجهد المشترك بما يصب في خدمة أهل المخيم وتخفيف معاناتهم.