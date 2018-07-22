أبو عيطة: الإعلام سيواجه التحريض الإسرائيلي على المناهج التعليمية بقوة

أكد القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبو عيطة أن إصرار سلطات الاحتلال على تدمير البنية التحتية للتعليم من خلال هدم المدارس وإغلاقها وتهويد مناهج القدس وما يرافقها من انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين في الميدان يحتاج إلى مد جسور التعاون مع الأطراف ذات العلاقة لإيصال الرسالة الصحيحة للشعب الفلسطيني عن طريق الإعلام.

وقال خلال ملتقى عقدته وزارة التربية والتعليم في رام الله بعنوان "ملتقى أصدقاء الإعلام التربوي" بحضور وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة في ذات الوزارة أ. نديم مخالفة، إن محاولات سلطات الاحتلال منع نقل الحقيقة وقوانينه العنصرية الأخيرة كقانون منع التصوير وتقييد النشر الالكتروني لن يثني حراس الحقيقة عن مهمتهم الوطنية.

وشدد د. أبو عيطة أن الإعلام الفلسطيني سيواجه بقوة التحريض الإسرائيلي على المناهج التعليمية، مؤكدا على دور التثقيف التربوي والإعلامي في ذلك.

وعبر عن افتخاره بالشراكة الفاعلة بين الوزارتين في هذا الملتقى وغيره من الفعاليات والمشاريع المشتركة للنهوض بالواقع الإعلامي بفلسطين.

وحضر الملتقى عدد من الصحفيين العاملين في الجهات الرسمية والخاصة لتحديد أولويات الإعلام التربوي ومتطلبات عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة والتربية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين.