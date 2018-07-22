العمادي يعلن عن وظائف للمعلمين الغزيين في قطر

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد من التخصصات للوظائف المدرسية في مجالات التعليم.

وأشار السفير العمادي إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات خصوصا مع ما يشهده قطاع غزة من ارتفاع حاد في معدلات البطالة.

وأكد أن مكتب اللجنة القطرية بغزة سيقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة قطر من أجل تسهيل وصول المرشحين الذين سيتم قبولهم في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى.

ودعا كافة المهتمين إلى المسارعة في التسجيل عبر الموقع المخصص ) اضغط هنا ( وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ليتمكنوا من العمل بدولة قطر في ظل ما تشهده قطر من تطور بكافة المجالات العلمية والتكنولوجية، بحسب ما أوردته اللجنة القطرية عبر موقعها الرسمي.

للاطلاع على الوظائف الشاغرة:

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للاطلاع على خطوات التسجيل:

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